Gabriel Pec é um dos destaques do Vasco no Cariocão - THIAGO RIBEIRO/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/02/2022 15:13

Rio - O Vasco está escalado para a partida de logo mais, contra o Madureira, na Rua Conselheiro Galvão, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Fazendo testes ao longo da competição, o técnico Zé Ricardo promoveu a estreia do zagueiro equatoriano Luis Cangá, além de iniciar a partida com Getúlio no comando de ataque.

O resto do time que vai a campo é a mesma base que venceu o Nova Iguaçu na última quarta-feira, em São Januário. Na ocasião, o Vasco chegou a abrir 3 a 0 e viu a equipe da Baixada Fluminense diminuir para 3 a 2 e quase empatar nos últimos minutos.

Serão três zagueiros no time titular na partida deste domingo (7). A estreia de Cangá muda o esquema da equipe, que terá também quatro meias e os dois laterais, deixando o ataque apenas com Getúlio.

Com isso, o Vasco vai a campo com: Thiago Rodrigues; Ulisses, Luis Cangá e Anderson Conceição; Weverton, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Pec e Edimar; Getúlio. Técnico: Zé Ricardo.