Publicado 05/02/2022 17:21

Rio - Novo reforço do Bragantino, o goleiro Lucão utilizou suas redes sociais para se despedir do Vasco. O jogador, de 20 anos, chegou ao clube carioca no sub-15 e encerrou sua passagem em 2021. Na última temporada, o atleta atuou em 24 partidas pelo Cruzmaltino.

Na última temporada, Lucão fez parte do grupo da seleção brasileira olímpica que conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Tóquio. Além dele, Ricardo Graça, que também deixou o Vasco recentemente, fez parte do grupo.

Confira a publicação do goleiro:

"Essa é a palavra que praticamente irá resumir o meu sentimento, além do amor, carinho e respeito pelo Club de Regatas Vasco da Gama. Uma instituição que realizou todos meus sonhos de moleque e que sempre serei grato por tudo que fizestes por mim.



Desde do sonho de "andar" pela primeira vez de avião, até a uma convocação para uma Seleção Olímpica. Sei de tudo que tive que abrir mão para me dedicar a esse Club gigante. Por ser tão grande, tive que abrir mão de grandes coisas, me doar ao máximo para chegar onde cheguei e conquistar as coisas que conquistei.



Fico triste por sair, pois sei do carinho dos funcionários, passei mais tempo com eles do que com a minha família. Funcionários que estiveram a cada convocação e a cada conquista minha, ao meu lado. Só agradeço por toda dedicação deles para poder nos facilitar as coisas. O Vasco é gigante demais por poder contar com estes funcionários. Acreditem!



Encerro essa passagem em busca de desafios, mas sabendo que trabalhei dia e noite por este Club. Da mesma forma como ele se dedicou para mim. Sou muito grato a gigante torcida, que desde a base, me acompanhou e mandou mensagens. Saibam vocês, torcedores, que ficou marcado em meu coração e, na minha mente, o dia que gritaram o meu nome naquele jogo contra o Coritiba, em São Januário. Eu descia aquelas escadas, várias vezes, no horário de 6h20, 6:30 da manhã, passava pela lateral da social, imaginando aquele estádio cheio e com a torcida gritando “Lucão!”. O Vasco estava ligado em mais um sonho meu e sou grato por isso. O CRVG estará para sempre no meu coração.



Digo pra todos: "Tudo que conquistei, além do meu esforço, foi por conta do Gigante da Colina, que me abriu as portas. Pude realizar sonho da minha família, que é a minha joia mais preciosa nesse mundo."



Obrigado, Gigante! Você estará para sempre fincado no meu peito, tal qual a cruz de malta. Meu amor por você é desde pequeno. Infantil. Aproveito para dizer que aprendi desde a Escola Vasco da Gama: "Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal". Boa sorte, Vasco! Obrigado! @vascodagama"