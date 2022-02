Marlon Gomes foi um dos destaques da Copinha pelo Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Marlon Gomes foi um dos destaques da Copinha pelo VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 04/02/2022 15:43

Depois de ser um dos destaques do Vasco na Copinha, Marlon Gomes renovou contrato até 2024. O jovem meia de 18 anos ainda não treina nos profissionais do Gigante da Colina, mas é apontado como um dos nomes com mais potencial na base.



Marlon Gomes faz parte da geração de 2003, que também conta com os goleiros Cadu e Pablo, o zagueiro Pimentel, o lateral Julião, o meia Marlon Santos e o atacante Juan.



"Fico muito feliz por essa renovação num clube com a grandeza do Vasco. Estou muito motivado, cada vez mais perto de realizar um sonho que é jogar no time profissional e fazer história com a camisa do Vasco", afirmou o jovem ao site oficial do Vasco.



O meia, que tem passagens pelas seleções sub-15 e sub-17, chegou ao Vasco em 2018. Ainda na equipes sub-20, ele espera seguir o caminho de outros companheiros da Copinha, que já treinam nos profissionais no início desta temporada.



" Vamos buscar os títulos das competições do sub-20 no decorrer do ano. Todo jogador da base, ainda mais do Vasco, vendo essa torcida maravilhosa, sempre sonha em estrear no time profissional, fazer história e ficar marcado. Espero jogar muito com São Januário lotado e ganhar títulos", completou.