Publicado 03/02/2022 15:45 | Atualizado 03/02/2022 15:53

Andrey Santos Divulgação Rio - O Vasco deve receber em breve uma oferta milionária do Barcelona por uma joia da base. De acordo com o jornal espanhol "Sport", o clube catalão está disposto a pagar R$ 42 milhões pelo volante Andrey Santos, um dos destaques da última Copinha.

O nome de Andrey teria sido indicado ao Barcelona por Deco, ex-jogador do Fluminense. O ex-jogador é o encarregado do time espanhol em monitorar jovens na América do Sul e em Portugal, e gostou das atuações que acompanhou do jovem de 17 anos.

Andrey já assinou contrato profissional com o Vasco e tem multa rescisória de R$ 183 milhões. No entanto, o Barcelona acredita que conseguirá reduzir consideravelmente este valor para realizar a contratação.