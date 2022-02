O jogador Nenê do Vasco comemora gol durante partida entre Vasco e Nova Iguaçu, válido pelo Campeonato Carioca 2022, realizado no Estádio São Januário, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), nesta Quarta-feira (02). - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

O jogador Nenê do Vasco comemora gol durante partida entre Vasco e Nova Iguaçu, válido pelo Campeonato Carioca 2022, realizado no Estádio São Januário, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), nesta Quarta-feira (02).DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Publicado 02/02/2022 23:30 | Atualizado 02/02/2022 23:33

Rio - O Vasco venceu o Nova Iguaçu por 3 a 2, em São Januário, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A equipe cruz-maltina, sob o comando do técnico Zé Ricardo, teve dificuldade para sair jogando, mas em compensação criou boas oportunidades para garantir a vitória.



Contra uma equipe organizada, sob o comando de Carlos Vitor, o Vasco levou 13 minutos para criar um lance de perigo nos pés do atacante Raniel. Pela direita, o lateral Weverton consegue cruzar para a área, a bola trava e sobra para o centroavante finalizar para o gol. Por outro lado, o goleiro Luis Henrique consegue defender e afastar o perigo. Com dois gols em duas partidas, o jovem atacante está se destacando com o uniforme cruz-maltino.



Pouco tempo depois, o Vasco arrancou um pênalti após o lançamento do zagueiro Anderson Conceição para o atacante Gabriel Pec. Na ocasião, o jogador tentou dominar a bola, mas ela escapou e desviou no braço esquerdo do lateral André Santos. O meia-atacante Nenê foi para a cobrança e abriu o placar.



Ao longo do primeiro tempo, o Vasco não conseguiu ter pleno domínio da partida e tomou sufoco do Nova Iguaçu em alguns momentos. Por outro lado, não foi o suficiente para levar o empate ainda na etapa inicial.



O retorno para o segundo tempo manteve o mesmo ritmo da partida, com um Vasco ainda com dificuldades para se infiltrar na defesa do Nova Iguaçu. Aos sete minutos, a situação muda e permite com que o zagueiro Ulisses se aproxime da área, sem marcação e cruza com categoria para a cabeçada de Raniel. O jogador marcou o terceiro gol em três jogos.

Aos 16 minutos, o Vasco aproveita mais uma falha defensiva do Nova Iguaçu e encontra o meia-atacante Nenê livre pela esquerda após o longo lançamento na medida de Matheus Barbosa. O camisa 10 dominou, limpou a jogada e tocou por baixo dos braços do goleiro Luís Henrique para ampliar o placar.

Próximo do fim da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, o Nova Iguaçu conseguiu diminuir a partida. Após belo passe de Andrey, Leonardo recebe e cruza de primeira para o centroavante Samuel empurrar para o fundo do gol. Foi o primeiro da equipe no Estadual e o quarto sofrido pelo Vasco no Carioca.

Nos acréscimos, Samuel marca o segundo gol do Nova Iguaçu, com espaço na área e uma bela assistência de Andrey. Por pouco, não teve o segundo empate seguido do Vasco no Estadual.