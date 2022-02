Yuri Lara no treino do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 01/02/2022 16:25

Yuri Lara esteve em São Januário algumas vezes na arquibancada, com a família, em outras em campo pelo time adversário, e no último sábado pôde, enfim, jogar no estádio vestindo a camisa do Vasco. O empate com o Boavista deixou um gosto amargo, mas nesta quarta-feira, às 21h35 contra o Nova Iguaçu, o volante terá a chance de conseguir a primeira vitória em casa pelo Gigante da Colina.



"Fica a frustração por sofrer um gol aos 39 minutos... Foi frustrante para mim, para os jogadores e para os torcedores. Estamos em início de preparação e essa oscilação é normal. Agora temos que trabalhar para que isso não aconteça novamente", avaliou.



Apesar do sentimento ruim pelo tropeço, Yuri também pode vivenciar o lado bom de ter o apoio do torcedor em São Januário. Ele espera que continue pelos próximos jogos, inclusive contra o Nova Iguaçu, mas para isso sabe que precisa mostrar bom futebol e o time também.



"Você se arrepia. Eu olhava para as arquibancadas e via onde ficava com meus tios. Só tenho a agradecer por estar no Vasco hoje. Espero pisar mais vezes em São Januário e que a gente vença já no próximo jogo", disse o volante.