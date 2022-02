Vasco projeta duas etapas para adesão da SAF - Foto: João Pedro Isidro/Vasco

Publicado 31/01/2022 21:30

Rio - Mesmo que gradualmente, o Vasco vai avançando no debate relativo à Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nesta segunda-feira, a diretoria administrativa do clube entregou aos presidentes dos Conselhos Deliberativo e de Beneméritos as respostas e os novos passos. Jorge Salgado e companhia projetam duas etapas para a adesão do Cruz-Maltino ao modelo que pretende melhorar a vida financeira da instituição.



"O presidente do Vasco, Jorge Salgado, acompanhando do 1º Vice-Presidente, Carlos Roberto Osório, o 2º Vice-Presidente, Roberto Duque Estrada e do VP Jurídico, José Cândido Bulhões, fez na tarde desta segunda-feira na sede administrativa do Centro, a entrega ao presidente e vice-presidente do Conselho de Beneméritos, Antonio Peralta e Eduardo Rebuzzi e ao presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca e Renato Brito, as respostas aos questionamentos feitos à Diretoria Administrativa do Clube sobre os desdobramentos dos estudos feitos sobre a possível adesão do clube à Lei 14.193/2021 que instituiu a SAF, Sociedade Anônima do Futebol.

No documento, a Diretoria Administrativa apresentou as possibilidades de modelo para adoção da SAF, uma análise sobre formatos alternativos para o saneamento e recuperação das finanças e do futebol, mapeamento de oportunidades e riscos no processo, conceitos para relação do CRVG com a Vasco da Gama SAF, entre outros.

Com a conclusão dos estudos iniciais, a DA entende que a maneira mais adequada de conduzir o processo de constituição da Vasco da Gama SAF é fazê-lo em duas etapas bem definidas. Na primeira etapa seria construída uma companhia subsidiária integral do CRVG, sem a transferência de ativos. Em seguida, serão necessários investimentos adicionais na avaliação dos ativos do CRVG e da companhia. Previamente à implementação da segunda etapa, que pode conter a transferência de ativos para a SAF e/ou alienação de ações, os respectivos documentos e informações serão entregues à apreciação dos Poderes do Clube e, em última instância, submetidos para deliberação dos sócios reunidos em Assembleia Geral.



– Hoje demos mais um passo importante no caminho de modernização de nosso clube. Estamos focados em dotar o Vasco do melhor modelo para que possamos sanear as finanças e garantir os investimentos necessários para fazer com que nosso futebol volte a ser vencedor em nível nacional e internacional. Tudo será feito com transparência e ouvindo e informando os vascaínos, disse o presidente Jorge Salgado."