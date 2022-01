Jorge Salgado, presidente do Vasco - Rafael Ribeiro/Vasco

Jorge Salgado, presidente do VascoRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 31/01/2022 15:10

Rio - O Vasco concluiu o empréstimo do atacante Marcos Dias, do sub-20, para o New England Revolution, dos Estados Unidos. O jogador de 20 anos será emprestado até o fim do ano, com opção de compra de 50% dos direitos econômicos. A informação é do portal "GE".

Marcos Dias Foto: Divulgação

A negociação estava bem encaminhada desde semana passada e o atacante disputará a MLS (Major League Soccer), principal torneio dos Estados Unidos, pelo New England Revolution.

No caso da opção de compra, o Vasco concedeu o passe de 50% caso cumpra algumas metas. Neste caso, os valores e detalhes ainda não foram divulgados. No caso do salário, o valor será pago pelo clube americano. Além disso, o New England Revolution está próximo de obter a retirada do visto para anunciar o atacante.

O atacante Marcos Dias, que é destaque do Vasco após ter sido o artilheiro da equipe sub-20 em 2021, com 14 gols marcados, renovou o contrato com o Cruz-Maltino até 2023. Neste ano, pela Copinha, Marcos Dias chegou a marcar dois gols na eliminação para o São Paulo nas quartas de final.