Getúlio sendo apresentado oficialmente no Vasco da GamaDivulgação

Publicado 28/01/2022 19:42

Rio - Na tarde desta sexta-feira (28), o Vasco da Gama apresentou oficialmente seu 12º reforço da temporada: o atacante Getúlio, que estava no Avaí.

O atleta, que vestirá a camisa 99 do Cruzmaltino, foi questionado se havia algum motivo especial para a escolha deste número. Ele respondeu dizendo que a escolheu porque Raniel já estava com a 9 e aproveitou para falar um pouco sobre a concorrência na posição.

"Vai ser uma disputa boa, né?! Ele (Raniel) é um excelente centroavante, assim como o Figueiredo, que é da base; o Vasco tem que cuidar bem dele. Espero fazer uma boa temporada junto com eles".

O centroavante, de 24 anos, disse que tinha propostas de clubes de fora do Brasil, mas que "não tinha como dizer não ao Vasco". Para a alegria do pai, vascaíno e seu conselheiro na carreira.

"Eu tinha proposta de fora do Brasil. Nas redes sociais a torcida do Vasco me mandou muitas mensagens. Eu não sabia da proposta, meu pai me falou. Não tinha como dizer não ao Vasco. Conversei muito com o meu pai, que é torcedor do Vasco", disse o reforço do Cruzmaltino.

Sobre a posição em que deseja jogar, Getúlio falou que se sente a vontade de ficar em qualquer posição do ataque, relembrando sua época em que atuou como ponta direita.

"Na temporada passada joguei como centroavante. Na anterior joguei como ponta, com o Geninho. Onde o professor Zé Ricardo escolher estarei disponível e darei a minha vida", garantiu o atleta.

Getúlio já está regularizado e inscrito no Campeonato Carioca. Portanto, o atleta já está a disposição do técnico Zé Ricardo para a partida contra o Boavista, neste sábado (29), em São Januário, pela segunda rodada do Campeonato Carioca.