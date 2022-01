Vasco vence Volta Redonda na estreia do Carioca 2022 - Foto: Reprodução/Vasco

Publicado 26/01/2022 21:02

Rio - A estreia do Vasco no Campeonato Carioca foi convincente e avassaladora, com uma goleada por 4 a 2 sobre o Volta Redonda nesta quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira. Por outro lado, o início da partida apresentou um Cruz-Maltino recuado e frágil, ainda tentando se adaptar ao jogo, com a pressão do Esquadrão de Aço.

Logo no início do confronto, aos cinco minutos, a equipe do Volta Redonda ameaçou o gol na área do Vasco, após o bate e rebate e a sobra para o atacante MV, que finalizou de primeira para fora.



No entanto, aos 10 minutos, após o erro da defesa do Esquadrão de Aço pelo setor esquerdo da equipe mandante, o lateral-direito Weverton, do Vasco, cortou pra linha de fundo, invadiu a área adversária. Em seguida, esticou demais a bola e acabou deixando rolar para o atacante Gabriel Pec dominar e finalizar no canto direito de Vinícius Dias.



O gol assustou a equipe do Volta Redonda e obrigou o time de Neto Colucci a recuar, recuperar o fôlego e retomar a pressão para tentar empatar a partida. Na ocasião, o Vasco conseguiu se organizar e passou a pressionar o adversário.



A confiança deixou o time do Vasco mais leve, tranquilo e com vontade de ampliar o placar. Esteticamente, a partida não apontava um protagonista, mas apresentava um Cruz-Maltino que tinha acabado de acordar. Desta forma, aos 28 minutos, de estreante para estreante, o meia Bruno Nazário, pelo setor direito, cruzou na medida para o atacante Raniel subir mais do que a defesa adversária para cabecear e fazer o segundo gol do jogo.



Pouco tempo depois, o Volta Redonda surpreende a defesa do Vasco, e pega os zagueiros de surpresa após um lançamento na medida do meia Pedrinho para o atacante MV. Após o domínio, o jogador foi pressionado pelo goleiro Thiago Rodrigues, que permitiu a sobra para o atleta se esticar e diminuir a partida. No entanto, a finalização foi com o braço direito esticado, que não escapou da visão do bandeirinha para anular o gol.



Com um time mais à vontade, o Vasco avançava apenas pelo setor direito, com Weverton e Gabriel Pec. Novamente, o atacante apareceu em mais uma jogada perigosa, onde enfrentou o adversário no mano a mano, levou a melhor e tocou para o meia Nenê, que finalizou de primeira, com o pé esquerdo para fazer o terceiro gol da partida.



Perto do fim do primeiro tempo, próximo aos acréscimos, o Volta Redonda surpreendeu novamente, mas com um erro crasso da defesa do Vasco. O recuo do lateral-direito Weverton para o goleiro Thiago Rodrigues, deixou o arqueiro na fogueira para tentar afastar o perigo. Não foi possível, o jogador acabou cometendo o pênalti em cima de MV, que antecipou o lance e acabou sendo derrubado na área. O pênalti foi convertido pelo meia Pedrinho, camisa 10 da equipe do Esquadrão de Aço.

O início do segundo tempo, ao contrário do primeiro, foi avassalador para o Vasco. Após a cobrança curta de escanteio no segundo minuto da partida, Juninho recebe, avança por dentro da área no setor esquerdo e finaliza cruzado para marcar o quarto gol e alegrar a equipe cruz-maltina.

Ao decorrer do segundo tempo, o Volta Redonda viu que o Vasco recuou para recuperar o fôlego da partida e, desta forma, tentou surpreender com alguns lances perigosos na área do Cruz-Maltino. Em uma dessas tentativas, MV finaliza de fora da área, obrigando o goleiro Thiago Rodrigues a fazer uma bela defesa, mas com sobra para o zagueiro Dilsinho que cabeceou cruzado para fazer o segundo gol do Esquadrão de Aço.

A vitória trouxe ânimo para a equipe do Vasco trabalhar com um pouco mais de tranquilidade após uma goleada na estreia do Campeonato Carioca. No próximo sábado (29), o Cruz-Maltino enfrenta o Boavista, às 21h, em São Januário, pela segunda rodada do Estadual.