Zé Ricardo ficou satisfeito com estreia do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 27/01/2022 12:16

Mesmo com a reformulação do elenco de 2021 para 2022 e o pouco tempo de trabalho, somados com os casos de Covid-19 que atrapalharam a pré-temporada, o Vasco estreou no Campeonato Carioca com uma boa vitória por 4 a 2 sobre o Volta Redonda. E o técnico Zé Ricardo admitiu que ficou surpreso com o resultado. Ele elogiou o bom início da equipe vascaína, mesmo com a falta de entrosamento.

"Não esperava um resultado desse. Sabia que o jogo seria difícil, apesar do placar mais elástico. Acho que eles começaram bem, mas abriram alguns espaços para a gente. Mas abrir 3 a 0 não esperava, assim como tomar um gol numa bobeira nossa. Mas acontece, falta entrosamento, que vai ser dado no decorrer da temporada", avaliou Zé Ricardo, que vê o resultado positivo uma forma de recuperar o apoio da torcida após o péssimo 2021 do clube.



"Não imaginava que teria tanta gente. Uma torcida que nos apoiou o tempo todo. Se a gente conseguir mostrar o que eles querem, a gente vai tê-los ao nosso lado. Feliz pelo resultado, mas sabemos que precisamos evoluir".



Apesar da satisfação, o treinador do Vasco sabe que o caminho ainda é muito longo e que oscilações irão acontecer neste primeiro momento e que precisa olhar para os erros na partida. Por isso comemora o resultado, mas já se prepara para enfrentar o Boavista no sábado.



"Sem dúvida tem muita coisa pela frente. É um processo longo ainda. A gente ficou muito feliz pelo resultado, talvez a gente entenda que tem coisas que a gente errou, que mesmo sendo uma estreia, a gente não pode errar. Agora é comemorar, é importante que os meninos relaxem um pouco, para na quinta já preparar a equipe para o Boavista", completou Zé Ricardo na coletiva de quarta à noite.