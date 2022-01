Leandro Castan não é mais jogador do Vasco - Foto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 27/01/2022 14:31

Rio - Em meio à reformulação do elenco, o Vasco confirmou a saída do zagueiro Leandro Castan, que defendeu as cores do clube desde 2018. O Departamento de futebol do clube e o defensor chegaram a um acordo na tarde desta quinta-feira. Com isso, acertaram a rescisão do contrato do atleta, que terminaria no fim desta temporada.



Ao longo dessa passagem, Leandro Castan entrou em campo com as cores do Giante da Colina em 145 oporunidades, marcou dois golos e deu três assistências. Capitão da equipe na temporada passada, o zagueiro foi criticado por grande parte da torcida e não teve um bom ano. Dessa forma, perdeu espaço e não estavanos planos da nova comissão técnica.



O Cruz-Maltino agradeceu ao zagueiro por todo empenho e comprometimento durante esses quatro anos. Além disso, desejou sorte no prosseguimento de sua carreira. Para a posição, o clube carioca tem as seguintes opções: Anderson Conceição, Luis Cangá, Zé Vitor, Eric Pimentel e Ulisses.

Confia a nota do Vasco na íntegra:



O Club de Regatas Vasco da Gama informa que o atleta Leandro Castan não é mais jogador do Clube. O Departamento de Futebol e o zagueiro chegaram a um acordo na tarde desta quinta-feira (27/01), acertando a rescisão do contrato que terminaria no final desta temporada.



Leandro Castan foi contratado pelo Vasco da Gama no segundo semestre de 2018, após passagem de sucesso pelo futebol italiano. No mesmo ano, o experiente defensor se tornou titular e capitão da equipe cruzmaltina, posto que exerceu até o término da temporada 2021.



Exemplo de superação, o zagueiro se despede de São Januário após quatro anos com dois gols marcados e 145 partidas disputadas, número esse que faz do Almirante a equipe que Leandro Castan mais atuou durante sua carreira.



Ciente de toda sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Leandro Castan por ter honrado a camisa cruzmaltina durante quatro temporadas e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira. Boa sorte, Castan!