Leandro Castan não é mais jogador do VascoFoto: Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 27/01/2022 16:56

Chegou ao fim a passagem de Leandro Castan pelo Vasco. O zagueiro entrou em acordo com o Departamento de Futebol do clube e assinou a rescisão de seu contrato, que iria até o fim desta temporada. Nas redes sociais, o atleta se despediu do Cruz-Maltino, agradeceu pela oportunidade, mas afirmou que o final do contrato não foi como ele sonhou.



"Cheguei no Vasco com muitos sonhos. Os primeiros momentos me encheram de esperança. Mas o final não foi como sonhei. Apesar disso, levarei tantas amizades e bons momentos do Rio de Janeiro. E também a gratidão e respeito de todos aqueles que compreenderam que dei o meu melhor. Deus abençoe a todos", afirmou o zagueiro.

Desse que assinou com o Gigane da Colina, no segundo semestre de 2018, Castan entrou em campo em 145 oportunidades, marcou dois gols e de três assistências. Líder dentro e fora do campo, ele caiu de rendimento no último ano e teve suas atuações criticadas por grande parte da torcida.

Na nota divulgada no início da tarde desta quinta-feira, o Vasco agradeceu ao jogador pelos serviços prestados e desejou sorte no prosseguimento de sua carreira.

"Ciente de toda sua entrega, empenho e comprometimento, o Vasco da Gama agradece Leandro Castan por ter honrado a camisa cruzmaltina durante quatro temporadas e o deseja sorte no prosseguimento de sua carreira. Boa sorte", publicou o clube carioca.