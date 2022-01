Técnico Zé Ricardo tem dura missão no Vasco em 2022 - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Técnico Zé Ricardo tem dura missão no Vasco em 2022RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 26/01/2022 17:18

Com 12 contratações para 2022 e 19 saídas do elenco de 2021, o Vasco promoveu grande reformulação, mas o grupo ainda não está fechado para a disputa do Campeonato Carioca. Pelo menos para Zé Ricardo, que aguarda a chegada de pelo menos mais três jogadores.

"Ainda espero um jogador para o sistema defensivo e um ou dois jogadores do meio para a frente", afirmou o treinador, que enquanto isso vai aproveitando mais jovens da base vascaína.



" Alguns meninos da Copinha ajudaram a gente, então é um trabalho dia após dia, não pode perder tempo obviamente. Estamos tentando aproveitar tudo, intervalo dos jogos, o tempo de recuperação é pequeno", disse.



Nesta semana, o Vasco reintegrou o goleiro Vanderlei, que volta a ser opção mais experiente para o gol. A diretoria ainda tenta resolver a situação de Bruno Gomes, que está nos planos, mas deseja sair.



"Eu via o Vanderlei chegando 11h da manhã, almoçando e indo para campo treinar. Muitas vezes um calor, a comissão pedia treino indoor, e ele pedia para treinar em campo. Um atleta com histórico vencedor, pai de família, respeitador. E certamente uma pessoa que vai ajudar os jovens. Logicamente com anuência de todos, conseguimos reverter essa situação", completou Zé Ricardo.