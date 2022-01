Nenê é o principal nome do Vasco para 2022 - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 26/01/2022 18:14

Sem surpresas, Zé Ricardo definiu a escalação do Vasco para enfrentar o Volta Redonda, nesta quarta-feira às 19h no Raulino de Oliveira, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Do time titular que vinha treinando na pré-temporada, apenas uma mudança: Gabriel Pec entra no lugar de Vitinho, com lesão muscular.

O Vasco irá a campo com: Thiago Rodrigues, Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Pec e Nenê; Raniel.



O técnico Zé Ricardo definiu os 11 titulares para a estreia diante do Volta Redonda.#VRExVAS#VascoDaGama pic.twitter.com/7XsakDclrF — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 26, 2022

Dos 11 que estarão em campo, sete são contratações para esta temporada: Thiago Rodrigues, Weverton, Anderson Conceição, Edimar, Yuri, Bruno Nazário e Raniel. Ao todo, o Vasco trouxe 12 jogadores para 2022, sendo que dois (Getúlio e Matheus Barbosa) não foram relacionados porque não estão regularizados.