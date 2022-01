Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Publicado 27/01/2022 11:04

Bruno Gomes reconhece má atuação em empate do Vasco: 'Não foi o nosso melhor jogo' Foto: Rafael Ribeiro/Vasco Rio - O volante Bruno Gomes entrou com uma ação na Justiça pedindo para deixar o Vasco. Em processo aberto na última sexta-feira na 45ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, o jogador solicitou a rescisão de seu contrato e o pagamento de uma dívida de mais de R$ 2 milhões. A informação foi publicada primeiramente pelo perfil "Arena Cruzmaltina".

Segundo a defesa de Bruno, ele não recebeu nenhum mês de FGTS desde que renovou o contrato, em julho de 2020. Há ainda dívidas em aberto referentes a salários, 13º e férias. Na última quarta-feira, o Vasco recebeu da juíza Claudia de Abreu de Lima Pisco o prazo de 48 horas para se manifestar sobre o caso.

Bruno Gomes foi titular do Vasco na última temporada, mas vem treinando separado do grupo desde o início do ano. Ele chegou a manifestar desejo de se transferir para o Internacional, mas o negócio não evoluiu.