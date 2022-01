Gabriel Pec espera se firmar no profissionais do Vasco em 2022 - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Reserva na pré-temporada, Gabriel Pec ganhou uma chance entre os titulares com a lesão de Vitinho e aproveitou: fez o gol e foi um dos melhores em campo na vitória por 4 a 2 na estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Sem muito tempo de comemorar, o jovem de 20 anos já volta a campo neste sábado, quando o Gigante da Colina enfrenta o Boavista, às 21h em São Januário, pela segunda rodada.



É mais uma oportunidade de Gabriel Pec mostrar ao técnico Zé Ricardo que pode ser titular, mesmo quando Vitinho retornar. E assim, após três anos nos profissionais, firmar-se de vez no time do Vasco.



"A gente trabalha bastante e nosso maior sonho sempre foi ajudar o Vasco. Quando subimos não demos o recado de início, mas tem a evolução. É o meu terceiro ano como profissional. Mereço retribuir esse carinho do Vasco. Com a maturidade, chego mais forte e apto a desenvolver um bom trabalho no profissional", prometeu.



Mais maduro, Pec acredita que não repetirá 2021, quando foi um dos destaques do Vasco no Campeonato Carioca, mas perdeu rendimento na Série B, com altos e baixos. Ele promete que 2022 será diferente.



"Fui muito feliz no Carioca do ano passado Criei uma expectativa muito grande, mas na Série B não consegui seguir. Nesse ano acho que vou deslanchar, estou mais maduro, focado. Eu me sinto mais preparado, a Série B serviu de aprendizado para mim", afirmou.