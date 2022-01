Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Publicado 31/01/2022 09:58

Rio - O Vasco da Gama tentou se livrar de um processo por calote movido pela empresa Mazars Auditores Independentes, contratada para organizar o RH do clube no fim de 2018, de uma maneira inusitada. Segundo o "UOL", o clube ofereceu patrocínio na camisa, ingressos e placas de publicidade em São Januário.

De acordo com o portal, as ofertas foram feitas em 2019, nos valores de R$ 150 mil e R$ 250 mil. O clube ofereceu dois jogos para a empresa estampas sua marca no ombro da camisa, fora ingressos para jogos, placas de publicidade no CT e em São Januário, além de postagens em redes sociais.

A Mazars Auditores Independentes recusou a oferta e a Justiça determinou que o Vasco deveria pagar 290 mil, mais juros, correção monetária e 10% de verba de sucumbência.