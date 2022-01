Nenê - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS

Publicado 29/01/2022 23:07

O Vasco estreou em São Januário na temporada diante do Boavista, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, e deixou escapar a segunda vitória seguida seguida no Estadual nos últimos minutos de jogo. O Cruzmaltino vencia por 1 a 0, com gol de Raniel, até os 38 do segundo tempo, quando Wandinho marcou e deixou tudo igual no placar.

O primeiro tempo foi morno em São Januário, sem grandes emoções e com duas equipes tímidas. A postura do Vasco nos primeiros 15 minutos foi de se achar em campo. Enquanto o Boavista prezou pela marcação forte, e o time de Zé Ricardo não conseguiu achar o homem livre. Foi uma equipe que se lançou ao ataque, como pedia o técnico, mas com problemas na proteção.

Aos 24, o Vasco chegou pela primeira vez com perigo. Após boa troca de passes entre os jogadores do setor ofensivo, Raniel fez o pivô e arrumou para Weverton soltar o sapato para a defesa de Fernando. Essa foi a melhor jogada do Vasco na primeira etapa, que foi chata de assistir.

O segundo tempo começou totalmente diferente por conta da postura do Vasco, que voltou do intervalo a todo vapor e amassando o Boavista. Logo no primeiro minuto a primeira jogada de perigo do time de Zé Ricardo. Pec recebeu no meio, carregou e bateu bem, mas o goleiro Fernando fez bela defesa. Na jogada seguinte, Nenê cobrou escanteio, a bola chegou em Nazario, que mandou a bomba no travessão.

Aos sete, Edimar bateu cruzado e Nazário se esticou todo, mas a bola passou perto. Mas, ao nove, não teve quem evitasse o gol do Vasco. Yuri Lara roubou a bola no meio de campo e achou Nenê, que deu linda assistência para Raniel soltar o chinelo de canhota e mandar na bochecha da rede.

A torcida presente em São Januário ficou animada com a atuação da equipe e não parou de cantar mesmo durante a parada técnica, aos 25 minutos. Mas os vascaínos quase viram o empate do Boavista. Miguel recebeu na entrada da área e soltou uma bomba, e Thiago Rodrigues teve que mostrar serviço para salvar o Cruzmaltino.

Depois Zé Ricardo fez alterações na equipe, tirando Gabriel Pec e Juninho para colocar Isaque e Galarza, respectivamente. As substituições não surtiram efeito, e o Vasco acabou sofrendo o empate. Matheus Alessandro recebeu na ponta-direita, aproveitou espaço dado por Galarza e mandou para a área. A zaga vascaína cochilou e Wandinho completou assim que a bola quicou, deixando tudo igual.

Aos 42, Thiago Rodrigues evitou a virada do Boavista. Após boa jogada de Marquinhos, Di Maria recebeu na área e soltou uma bomba, mas o goleiro vascaíno salvou o que seria o segundo da equipe de Bacaxá. O Vasco até pressionou nos instantes finais do duelo, mas não conseguiu a vitória em casa.

O time de Zé Ricardo volta a campo no dia 2 (quarta-feira) para pegar o Nova Iguaçu, novamente em São Januário, às 21h35, pela terceira rodada do Carioca.