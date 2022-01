Zé Ricardo - Foto: Reprodução/Vasco

Zé RicardoFoto: Reprodução/Vasco

30/01/2022

Rio - Durante entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 com o Bangu, o treinador do Vasco da Gama, Zé Ricardo, revelou que não acredita que sua equipe esteja entrosada, e que isto só aconteceria na sexta rodada do Campeonato Carioca.

"É difícil quantificar, foram sete jogadores detectados com a Covid e a gente não tem um grupo muito extenso. Também tem os meninos que chegaram agora da Copa São Paulo, então a gente ainda tem um nível heterogêneo da nossa equipe [...] mas a gente sabe que é assim mesmo e eu gostaria muito que lá para quinta ou sexta rodada a gente já estivesse em um nível melhor", disse o treinador.

Durante a pré-temporada do Cruzmaltino, alguns atletas testaram positivo para a Covid-19, como é o caso do zagueiro equatoriano Luís Cangá, chegou a cumprir isolamento em seu país, e se apresentou mais tarde que os demais atletas. Caso semelhante ao do meia paraguaio Matías Galarza, que também esteve em isolamento na sua terra natal.

Os atletas brasileiros, Léo Matos, Nenê, Thiago Rodrigues e Riquelme, que também testaram positivo, também foram desfalques para Zé Ricardo durante os primeiros treinamentos do ano, no CT Moacyr Barbosa.

"É muito difícil e sensível para a gente poder definir que a partir dali a gente vai estar 100%, mas confiamos nos processos que estão sendo bem administrados no clube e vamos ver se com a sequência de jogos a gente consegue estar em um nível aceitável", finalizou o técnico do Cruzmaltino.