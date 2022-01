Zé Ricardo lamenta empate do Vasco: 'Senti a equipe ansiosa' | Vasco | O Dia

Zé Ricardo ficou satisfeito com estreia do Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Zé Ricardo ficou satisfeito com estreia do VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 30/01/2022 10:28

Rio - A postura do Vasco no empate em 1 a 1 com o Boavista, na noite do último sábado, em São Januário, não agradou ao técnico Zé Ricardo. Após a partida, o treinador relatou ter visto uma equipe ansiosa e desorganizada.

"Senti a equipe muito ansiosa, não sei se por estar jogando pela primeira vez em São Januário, se queria mostrar serviço para a torcida. Trouxe uma ansiedade que fez a equipe tomar decisões equivocadas, principalmente no primeiro tempo. Quando você está desorganizado, corre mais, se desgasta mais. Mas, isso é natural, faz parte do crescimento", disse Zé.

"Não tivemos o primeiro tempo do mesmo nível da partida de Volta Redonda, mas os aspectos são compreensíveis. Estamos na reconstrução da equipe, tivemos algumas estreias também, o que gera ansiedade. Como a gente pensava, essa situação atrapalha, o que é natural. Temos que trabalhar, entrosar a equipe. Os treinamentos dão algumas pistas, mas o jogo dá a verdadeira realidade. A ideia é evoluir aos poucos e treinar nos jogos. O tempo que faltou de preparação, vamos ter que buscar nos próprios jogos", completou.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h35, contra o Nova Iguaçu, em São Januário.