Casimiro Miguel - Reprodução

Publicado 31/01/2022 13:26

Rio - Torcedor declarado do Vasco, Casimiro Miguel está empolgado com o bom início de Raniel com a camisa cruzmaltina. Após o atacante marcar nos dois primeiros jogos do clube na temporada, o streamer rasgou elogios ao camisa 9.

"Vou tentar não ser um emocionado, mas o Raniel começou muito bem no Vasco. Tenho a esperança de que ele seja um 9 decente. Não quero que ele seja um craque, um f... da bola, mas um 9 decente dá para ele ser, não dá? Um camisa 9? Não vou empolgar, usei a palavra decente. Não estou querendo 30 gols no ano, mas dá para ele ser um centroavante decente. Acho que dá", disse Cazé.

"Com o 'vovô' Nenê distribuindo, uns golzinhos ele vai fazer, não é possível. Lewandowski brasileiro", brincou.