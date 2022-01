Raniel tem bom início de temporada pelo Vasco - Rafael Ribeiro/ Vasco

Publicado 31/01/2022 16:13

Em busca de um recomeço na carreira após uma série de problemas físicos e pessoais nas últimas temporadas, Raniel teve o início que queria pelo Vasco, com um gol marcado contra Volta Redonda e Boavista. Com isso, precisou abrir o bolso e gastou mil reais para cumprir a promessa de pagar R$ 500 aos companheiros por assistências. Bruno Nazário e Nenê foram os primeiros a receber, mas se depender do atacante de 25 anos, muito dinheiro ainda será gasto até o fim de 2022.

"Eu tenho uma meta de gols, mas guardo pra mim. Sei que vai ser difícil, vai pesar o bolso, mas estou preparado, já coloquei no caderno. Se Deus quiser vou pagar, vou ser abençoado com os gols. Quero manter a média de um gol por jogo, mas vão ter jogos difíceis e pode ser que eu não consiga. Vou buscar isso, mas nosso grupo tem muita gente que pode ajudar com gols também", disse Raniel em entrevista coletiva.



Para o jogador, o esquema do Vasco neste início de ano, com Nenê jogando próximo a ele, facilita a vida de um atacante para não ficar isolado. E Raniel já se prepara para gastar muito com o experiente meia: "Jogar com o Nenê é muito fácil, se Deus quiser ainda vou fazer muito pix pra ele".



Em relação ao bom início de ano, Raniel não está surpreso, apesar da desconfiança de muitos por causa de suas últimas temporadas. O atacante avisa que se preparou muito e, inclusive, mudou hábitos para estar em melhores condições físicas e mentais.



"Para mim não é surpresa, eu me preparei para esse momento. Passei minhas férias treinando, focado. Pode ser que haja desconfiança , mas não preciso provar para ninguém, e sim para mim a cada dia que eu posso. Comecei bem o ano e não posso deixar subir a cabeça, porque tenho meu planejamento e sei até onde posso chegar. No Santos e no São Paulo não consegui mostrar meu trabalho, mas em nenhum desses clubes me senti tão preparado como me sinto hoje", afirmou Raniel, completando:



"Parei de beber, comecei a regrar minha alimentação. São coisas para o nosso bem. Não é isso que faz os gols, mas ajuda a mente a estar preparada. Estou me sentindo leve e bem".