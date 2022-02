Zé Ricardo revela preocupação com físico de Nenê | Vasco | O Dia

Nenê é o principal nome do Vasco para 2022 - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 01/02/2022 15:04

Rio - O Vasco da Gama passou por uma grande reformulação em seu elenco para a temporada de 2022. Com diversas saídas e chegadas, o meio-campista Nenê acabou se destacando como o principal atleta do Cruzmaltino para a temporada.

No entanto, por conta de sua idade, o jogador preocupa o técnico Zé Ricardo. Nenê, de 40 anos, foi titular nos dois primeiros jogos da equipe no Campeonato Carioca, e pode ser poupado em algum dos próximos duelos.

"A preocupação sempre existe com o Nenê, mas mostrou não só números bons como recuperação quase instantânea. Isso nos deu tranquilidade para colocá-lo para jogar. É um cara que pode decidir em uma, duas bolas. O Raniel, sem a bola, fez um trabalho um pouco mais atrás do Nenê. Com a bola, avançou para termos essa qualidade na frente. Foi assim no lance do gol, funcionou. Vamos avaliar durante a competição, porque queremos sempre ter o Nenê inteiro", disse o técnico do Cruzmaltino.

Zé Ricardo também revelou que pode fazer alterações no esquema tático do Vasco quando não puder escalar Nenê.

"Jogar com dois atacantes é uma possibilidade. Até na ausência do Nenê, de um meia mais central. Já fizemos alguns trabalhos nesse sentido. Por característica, o Getúlio joga mais na área e abre o corredor. É uma ideia que a gente não perde de vista. Estamos conhecendo o grupo, o grupo está conhecendo o clube. Estamos tentando extrair o máximo", declarou o treinador.

O próximo confronto do Vasco da Gama é na quarta-feira (2), contra o Nova Iguaçu, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2022.