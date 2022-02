Vasco projeta duas etapas para adesão da SAF - Foto: João Pedro Isidro/Vasco

Rio - Após meses de estudo, o Vasco apresentou, em reunião na última segunda-feira, três possíveis formatos para que o clube possa se transformar em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em carta enviada aos Conselhos Deliberativo e de Beneméritos, revelada pelo "GE", a diretoria cruzmaltina deixou claro sua preferência pelo modelo que eventualmente teria o Vasco como sócio minoritário, que seria mais viável.

Durante seu estudo, o clube entendeu que os investidores mais qualificados sempre optam por terem o controle do futebol. As outras possibilidades de modelo ainda não estão descartadas, mas o clube quer escolher a que trará um maior investimento para reerguer o futebol. A escolha será feita pelos sócios.

Inicialmente, a ideia do Vasco era manter 100% do controle da SAF. Na carta, a diretoria deixou claro aos conselheiros que o modelo mais utilizado no mundo é o que o clube se torna sócio minoritário e que, financeiramente, será mais benéfico. No entanto, o documento frisa que seria necessário criar regras para não perder a identidade do Vasco.