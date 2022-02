Kaio Magno teve poucas chances no Vasco - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 01/02/2022 17:55

Fora dos planos da comissão técnica e sem nunca ter se firmado entre os profissionais do Vasco, Kaio Magno jogará o Campeonato Carioca pelo Madureira. O atacante de 22 anos, irmão de Talles Magno, teve o contrato de empréstimo até o fim de abril publicado pelo Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Revelado pela base do Vasco, Kaio Magno disputou apenas duas partidas pelos profissionais do clube, em 2020. Antes foi emprestado ao Ceará entre 2018 e 2019, também sem entrar muito em campo. Em 2021, jogou pouco pelo Botafogo-SP.



Com contrato com o Vasco até o fim deste ano, Kaio Magno dificilmente seguirá no clube, a não ser que faça um bom Estadual para ganhar uma última chance no Gigante da Colina.