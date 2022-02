RJ - CARIOCA 2022, VOLTA REDONDA X VASCO - ESPORTES - THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

RJ - CARIOCA 2022, VOLTA REDONDA X VASCO - ESPORTES THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 02/02/2022 14:29 | Atualizado 02/02/2022 14:30

Rio - A CBF divulgou, nesta quarta-feira, a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil. A estreia do Vasco, contra a Ferroviária-SP, fora de casa, será no dia 02/03, às 21h30, mas não terá transmissão do Grupo Globo. O duelo será exibido com exclusividade pela Amazon Prime Vídeo.

Para acompanhar a partida, os torcedores não precisaram adquirir nenhum tipo de pacote especial. Basta ser assinante do serviço de streming, que custa R$ 9,90 mensais.

Além da partida do Vasco, a Amazon também exibirá com exclusividade na primeira fase as partidas entre Salgueiro x Santos, Altos x Sport, Sergipe x Cruzeiro, e Mirassol x Grêmio.

Vale lembrar que esta etapa da Copa do Brasil é disputada em jogo único. O visitante leva a vantagem do empate.