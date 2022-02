Zé Ricardo - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 03/02/2022 09:42

Rio - Após tropeçar contra o Boavista, o Vasco voltou a vencer pelo Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu em São Januário. Apesar do resultado positivo, o Cruzmaltino passou um sufoco no fim da partida, após abrir três gols de diferença. O técnico Zé Ricardo admitiu o incômodo com a reação da equipe da Baixada Fluminense.

"Ter tomado os dois gols no final criou certa tensão na partida, que caminhava para terminar de forma tranquila. Temos uma sequência pela frente, a expectativa era observar alguns jogadores que ainda não tínhamos observado, dar condição de jogo, o que é um desejo nosso, e também tirar os atletas que receberam cartão amarelo. Perdemos um pouco de força sem a bola e demos condições ao Nova Iguaçu de chegar muito próximo ao nosso gol. É um aprendizado, sem dúvidas", afirmou.

Com o resultado de 3 a 2, o Vasco chegou aos sete pontos e está na vice-liderança do Carioca, atrás nos critérios de desempate do Flamengo. Zé Ricardo garantiu que cobrou seus comandados para que sua equipe não tenha comodismo nos próximos jogos.

"Houve uma cobrança forte no vestiário, o futebol não permite nenhum tipo de acomodação, ainda bem que conseguimos aprender essa lição vencendo a partida. Temos que corrigir, não só o sistema defensivo que vinha bem até os 40 minutos do segundo tempo. A partir do momento que não tem a pressão na bola, acaba estourando lá atrás. Não é o problema da linha de quatro em si, houve falha coletiva nos dois gols, mas agora é descansar e preparar a equipe já com as correções para o próximo jogo", disse.