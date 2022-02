Com três gols no Carioca, Nenê tornou-se o terceiro maior artilheiro do Vasco no século - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 03/02/2022 12:57

Mais experiente e peça importante na reconstrução do Vasco em 2022, Nenê começa a temporada mostrando sua importância para o time ainda em formação. Além de assistência, o meia de 40 anos é um dos goleadores do Campeonato Carioca, ao lado do companheiro Raniel. Além disso, tornou-se o terceiro maior artilheiro do Vasco no Século 21, igualando-se a Leandro Amaral, ao marcar duas vezes na vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu.

De acordo com o material divulgado pela assessoria do clube antes do duelo de quarta, Nenê só está atrás agora de Romário, que marcou 131 gols, e de Élton, com 52. Ou seja, só precisa marcar mais duas vezes para ficar isolado como o segundo maior artilheiro do Vasco no século.



Com 148 partidas com a camisa vascaína, Nenê, além dos gols em suas duas passagens (a atual e entre 2015 e 2018), também se destacou em assistências, chegando a 39. É o maior número desde 2010.



"Realmente estou muito feliz e motivado. Espero conseguir ajudar o Vasco a conseguir todos os objetivos deste ano", disse Nenê à TV Record na saída do campo após o jogo.