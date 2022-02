Ulisses foi mais um jogador do Vasco a ganhar R$ 500 de Raniel por assistência - Reprodução / Instagram de Raniel

Ulisses foi mais um jogador do Vasco a ganhar R$ 500 de Raniel por assistênciaReprodução / Instagram de Raniel

Publicado 03/02/2022 15:50

Primeiro foi Bruno Nazário, depois Nenê e agora é a vez de Ulisses receber R$ 500 reais de Raniel. Com três gols em três jogos pelo Vasco no Campeonato Carioca, o atacante mantém a promessa de pagar por assistências e já gastou R$ 1.500 em uma semana, desde a estreia no dia 26 de janeiro.

Em seu perfil no Instagram, Raniel publicou o vídeo de Ulisses recebendo o dinheiro e brincou: "Só levantou na área e tem que receber".



Com ótimo início de 2022, Raniel já igualou os três gols que marcou em toda a temporada complicada de 2021, pelo Santos. O atacante do Vasco é o artilheiro até o momento do Campeonato Carioca, empatado com Nenê.



Com meta de gols, que prefere não revelar, Raniel prometeu aos companheiros de Vasco que daria R$ 500 por assistência na temporada, o que vem animando o ambiente do grupo após os jogos.