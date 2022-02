Nenê - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 04/02/2022 10:00

Rio - Em sua segunda passagem pelo Vasco, Nenê vem agradando os torcedores apesar dos momentos complicados que o clube carioca vem enfrentando. A identificação do veterano com o Cruzmaltino é tanta que ele afirmou que não aceitar uma oferta para jogador no maior rival do clube de São Januário, o Flamengo.

"Depois que eu vim para o Vasco, não (iria) Não tem como. A rivalidade é muito grande, não tem cabimento. Iria ser muito ruim pela identificação que eu tenho pela torcida do Vasco. Não diria traição, mas seria uma coisa muito ruim. Você quer ganhar do maior rival", afirmou em participação no canal "Fanático Vascaíno".

Nenê abordou sua passagem pelo Fluminense, rival do Vasco, que aconteceu entre 2019 e 2021. Na opinião do veterano, a rivalidade entre as duas equipes é bem menor que a do Cruzmaltino com o Flamengo.

"É minha profissão, mas no caso de Vasco x Flamengo é outra parada. O Fluminense não é a mesma coisa com a rivalidade, e eu acabei indo de outro clube, do São Paulo", disse.