Ingressos para jogo do Vasco contra o Madureira, no domingo, estão à venda - Divulgação

Publicado 04/02/2022 11:43

Mandante da partida de domingo, às 15h30 em Conselheiro Galvão, o Madureira divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Vasco. Os valores são de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e a comercialização começou nesta sexta-feira.

A venda acontecerá pela internet, via Ticket Hub, ou pela bilheteria de Conselheiro Galvão. De acordo com o Madureira, quem comprar online poderá apresentar o voucher do aplicativo para entrar no estádio, sem a necessidade de trocar o ingresso.



Também será necessária a apresentação do comprovante de vacinação com o ciclo vacinal completo no ato da compra do ingresso e na entrada do estádio, assim como a utilização da máscara durante as partidas.



CICLO VACINAL NECESSÁRIO

– 50 anos ou mais: dose de reforço

– De 18 a 49 anos: Segunda dose (ou dose única) ou dose de reforço (caso já tenha 4 meses ou mais da segunda dose)

– Adolescentes e crianças menores de 18 anos: sem obrigatoriedade de comprovação



PONTO DE VENDA

- Pela internet: Ticket Hub - Será permitida a entrada com o voucher no aplicativo, não sendo necessária a troca para o ingresso físico.

- Estádio Aniceto Moscoso (Conselheiro Galvão)

Dia 04, sexta-feira, de 10h às 16h.

Dia 05, sábado, de 10h às 16h.

Dia 06, domingo (DIA DO JOGO), de 9h às 12h (por determinação da Polícia Militar, não haverá venda de ingressos na hora do jogo).



GRATUIDADES

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão estar com o comprovante do benefício no ato da retirada do ingresso. As gratuidades poderão ser retiradas até sábado, dia 5.