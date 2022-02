Vasco levou a melhor e venceu o Madureira - FELIPE DUEST/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 06/02/2022 17:32 | Atualizado 06/02/2022 18:22

Rio - Em partida válida pela quarta rodada do Cariocão, o Vasco da Gama bateu o Madureira pelo placar de 3 a 1 no estádio Aniceto Moscoso, na Rua Conselheiro Galvão. Os gols do Gigante da Colina foram marcados por Gabriel Pec e Getúlio (duas vezes). Pipico fez o único gol do Tricolor Suburbano.

Não demorou para o Vasco arrumar seu primeiro gol. Aos cinco minutos da primeira etapa, após cruzamento na entrada da área e bola afastada, Gabriel Pec dominou no peito, finalizou sem deixar a bola cair e acertou o ângulo do goleiro Dida, que só olhou.

O Madureira tentou reagir e quase empatou 10 minutos depois. Rhuan Rodrigues foi em jogada aguda pelo lado direito, cruzou para a área e a bola desviou na zaga Cruzmaltina, encobrindo o goleiro Thiago Rodrigues e passando raspando.

No entanto, para esfriar a reação do Madura, o Vasco chegou ao segundo gol ainda nos primeiros 45 minutos. Após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, o zagueiro Anderson Conceição cabeceou no canto direito, Dida fez grande defesa, mas Getúlio apareceu para completar e aumentar o placar.

No início da segunda etapa, Getúlio mostrou que a tarde era dele. Após cruzamento que veio da esquerda, o atacante recém-contratado se antecipou a marcação e cabeceou no canto do arqueiro do Madureira. Era o terceiro do Vasco, esse na casa dos seis minutos da etapa final.

Após modificações de ambos os lados, o Madureira finalmente conseguiu encontrar seu gol. O meia Rafinha recebeu livre no meio e ligou Pipico. O passe foi fraco, mas o centroavante do Tricolor Suburbano contou com a indecisão da zaga vascaína e finalizou forte no alto, sem chances para Thiago Rodrigues.

Com um gramado pesado devido a forte chuva que caiu em Madureira, as equipes cansaram e o resultado foi administrado pelo Gigante da Colina, que conquistou sua terceira vitória no Campeonato Carioca e ocupa temporariamente a liderança da competição, torcendo contra o Botafogo, que recebe o Nova Iguaçu nesta segunda-feira (7).

Próximos jogos

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (9), às 21h35, contra a Portuguesa, em São Januário. Já o Madureira encara o Bangu, no mesmo dia, às 15h30, em Moça Bonita.

FICHA TÉCNICA

Madureira 1 x 3 Vasco

Local: Estádio Aniceto Moscoso, Rio de Janeiro

Data e hora: domingo (6/02), às 15h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Auxiliares: Michael Correia e Lilian da Silva Fernandes Bruno

Gols: Gabriel Pec - 05'/1ºT; Getúlio - 33'/1ºT e 06'/2ºT (Vasco); Pipico - 15'/2ºT (Madureira)

Cartões amarelos: Ygor Catatau (Madureira); Ulisses (Vasco).

Madureira: Dida; Rhuan (Paulo Cezar), Feliphe Gabriel, Edgar Silva (Lucas Adell) e Diogo Carlos (Michael); Felipe Dias (Marlinho), Nonato (Henrique Luiz), e Rafinha; Erick Pulga, Pipico e Ygor Catatau. Técnico: Alfredo Sampaio.

Vasco: Thiago Rodrigues; Ulisses (Léo Matos), Luis Cangá e Anderson Conceição; Weverton, Juninho (Galarza), Matheus Barbosa, Bruno Nazário (Isaque), Gabriel Pec (Laranjeira) e Edimar; Getúlio (Raniel). Técnico: Zé Ricardo.