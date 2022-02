Roberto Dinamite será indicado ao título de Benemérito do Vasco da Gama - Foto: Reprodução/Vasco TV

Rio - Maior ídolo da história do Vasco da Gama, Roberto Dinamite está próximo de receber o título de Benemérito do clube pelo qual foi multicampeão em sua carreira de jogador e do qual posteriormente foi presidente. A informação é do portal "GE".

A decisão de conceder o título à Dinamite foi tomada pela atual diretoria do Cruzmaltino, e divulgada pelo próprio Vasco na noite desta segunda-feira (7). Dinamite será indicado "pela dedicação ao Vasco de praticamente toda sua vida".

O presidente do Vasco da Gama, Jorge Salgado, vai encaminhar a indicação ao Conselho do Beneméritos nos próximos dias. Após ser aprovado, o processo também passará pelo Conselho Deliberativo do clube. Caso ambos sejam aprovados, Roberto Dinamite será Benemérito do Vasco da Gama.

Caso a indicação seja aprovada, Dinamite ganhará um posto vitalício no Conselho de Beneméritos, terá o poder de auxiliar em decisões políticas e assumirá um cargo no clube pela primeira vez desde que foi presidente, entre 2008 e 2014.

Vale lembrar ainda que o Vasco planeja lançar nas próximas semanas a estátua de Roberto Dinamite, que será erguida em São Januário. A estátua, inclusive, já está aprovada e em processo final de fundição