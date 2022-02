Bruno Nazário tem bom início pelo Vasco - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Bruno Nazário tem bom início pelo VascoRAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 07/02/2022 18:40

O bom início de temporada, com três vitórias e um empate, trouxe ao Vasco a torcida para perto. Os jogadores, em especial os contratados, têm sentido e elogiado esse forte apoio nesses primeiros jogos. Um deles é Bruno Nazário, que no intervalo da vitória sobre o Madureira chegou a se animar na saída do campo e pediu ainda mais gritos. Para ele, a torcida vascaína terá papel fundamental em 2022.



"Nunca joguei com uma torcida desse jeito, que canta do início ao final do jogo. Tenho certeza que vão nos ajudar demais neste ano", afirmou Bruno Nazário, que, apesar da euforia com a relação entre time e torcida, pede calma com o bom início no Campeonato Carioca.



"Vamos com humildade e pezinho no chão, para depois a gente ver quem é quem".



Integrante do melhor ataque do Estadual até esta quarta rodada (11 gols), Bruno Nazário ainda não balançou as redes, ao contrário dos companheiros de frente: Nenê, Raniel e Pec. Mas o meia-atacante não se abala.

"O gol vai sair na hora certa, tem grandes jogos pela frente, clássicos. Estou muito feliz, dando a vida", completou.