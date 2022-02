Pec, do Vasco da Gama, comemora seu gol, marcado diante do Madureira, durante partida válida pelo 1º turno do Campeonato Carioca 2022, realizada no Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, zona norte do Rio de Janeiro, neste domingo, 06 de fevereiro de 2022. Foto: PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO ENQ20220206059 - 06/02/2022 - 16:10 - PETER ILICCIEV/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 07/02/2022 16:30

Rio - A vitória do Vasco por 3 a 1 sobre o Madureira, no último domingo, em Conselheiro Galvão, foi inesquecível para Gabriel Pec. Autor de um golaço na partida, o atacante falou sobre a expectativa de concorrer ao prêmio Puskas da Fifa e garantiu ter sido o gol mais bonito de sua carreira, tanto na base quanto no profissional.

"Foi muito difícil dormir, meus amigos fizeram uma festa incrível, ainda mais depois que a Fifa respondeu, todo mundo me mandando mensagem. Não sabia que o gol tomaria essa proporção, mas fui muito feliz. Estou maduro, entendo que tenho que manter os pés no chão e trabalhar para seguir com a sequência. Vou torcer pra ganhar esse prêmio. Acho que esse foi o gol mais bonito da minha vida", disse Pec.

O atacante também destacou a importância da chegada de Zé Ricardo para que o Vasco conseguisse ter um bom início de ano.

"O Zé, desde que chegou, implementou uma nova forma de jogar, com dois atacantes na frente, e isso facilitou bastante, porque ficamos mais perto e treinamos movimentação também para dar espaço uns para os outros. Ele disse que o Vasco criaria uma identidade e que teriam circunstâncias que ele mudaria o esquema tático. Vai depender do adversário pra gente adaptar. É um cara bem estudioso, e ele viu que era melhor jogar com três zagueiros. Treinamos duas vezes assim e pudemos fazer um bom jogo. Ele sabia que no Conselheiro Galvão qualquer bola parada é lance de gol, então com os três zagueiros aumentamos nossa estatura", completou.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira, contra a Portuguesa, às 21h35, em São Januário.