Gabriel PecFoto: Reprodução/VascoTV

Publicado 08/02/2022 15:31

Rio - No último domingo (6), o Vasco da Gama venceu o Madureira por 3 a 1, em jogo disputado no Estádio Conselheiro Galvão. Um dos destaques do confronto foi o atacante do Cruzmaltino Gabriel Pec. O atleta, que marcou o primeiro gol da partida, marcou um belo gol, e vibrou muito, inclusive dizendo que sonha ir para o Puskas

Nas redes sociais, o próprio Vasco iniciou esta campanha para que o gol do atacante fosse visto pela FIFA, e concorresse ao prêmio Puskas. Além do próprio clube, influenciadores como o streamer Casimiro também auxiliaram na campanha. Com isso, Gabriel Pec disse ter ficado surpreso com tanta repercussão de seu gol.

"Acho que esse foi o gol mais bonito da minha vida. Foi muito difícil dormir, meus amigos fizeram uma festa incrível, ainda mais depois que a Fifa respondeu, todo mundo me mandando mensagem. Não sabia que o gol tomaria essa proporção, mas fui muito feliz. Estou maduro, entendo que tenho que manter os pés no chão e trabalhar para seguir com a sequência. Vou torcer pra ganhar esse prêmio", disse o atacante.

Gabriel Pec ainda elogiou o técnico Zé Ricardo, e revelou que o treinador do Cruzmaltino tem uma parcela no crescimento que o atleta vem tendo nos últimos jogos.

"O Zé, desde que chegou, implementou uma nova forma de jogar, com dois atacantes na frente, e isso facilitou bastante, porque ficamos mais perto e treinamos movimentação também para dar espaço uns para os outros. Ele disse que o Vasco criaria uma identidade e que teriam circunstâncias que ele mudaria o esquema tático. Vai depender do adversário pra gente adaptar. É um cara bem estudioso, e ele viu que era melhor jogar com três zagueiros. Treinamos duas vezes assim e pudemos fazer um bom jogo. Ele sabia que no Conselheiro Galvão qualquer bola parada é lance de gol, então com os três zagueiros aumentamos nossa estatura", declarou Gabriel Pec.

O próximo confronto do Vasco da Gama é nesta quarta-feira (9), contra a Portuguesa, em São Januário. Atualmente, o Cruzmaltino ocupa a 2ª colocação do Campeonato Carioca, com 10 pontos.