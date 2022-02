Juninho atuando pelo Vasco - Reprodução

Juninho atuando pelo VascoReprodução

Publicado 09/02/2022 18:03

Rio - O meio-campista Juninho, cria da base do Vasco da Gama, teve uma temporada de altos e baixos no ano de 2021. O atleta, que chegou a atuar por 18 jogos do elenco profissional no ano passado, acabou ficando em branco, com zero gols e zero assistências. Por conta disso, retornou ao elenco sub-20 do Cruzmaltino.

Em 2022, o técnico Zé Ricardo solicitou a volta do atleta, que destacou a mudança de postura para esta temporada.

"Eu estava meio que perdido na vida. Quando entrou 2022 a ficha virou. Querendo ou não eu estava queimado. Eu estava tão queimado que quando eu subi de novo pro profissional, eu chegava no treino e faziam piada, faziam uma piadinha comigo. Eu ria, mas eu não gostava. Eu já tinha aprendido com meu erro e não queria mais fazer aquilo", disse ao canal Atenção, Vascaínos!, do Youtube.

Juninho também comentou sobre sua relação com o meio-campista MT, que também desceu para o sub-20 em 2021.

"Eu e MT somos muito juntos. Então, tipo, se ano passado eu estava fazendo m… ele estava junto comigo. A gente aprendeu com nossos erros. Hoje eu estou bem e ele tá buscando o espaço dele também. Tenho certeza que quando a fase ruim passar o MT vai amassar", declarou o atleta.

A expectativa é de que Juninho seja titular no próximo confronto do Cruzmaltino, nesta quarta-feira (9), contra a Portuguesa, em São Januário. Caso o Vasco vença o duelo, assumirá a liderança do Campeonato Carioca.