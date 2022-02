Zé Ricardo - Vasco - RAFAEL RIBEIRO/vasco

Publicado 09/02/2022 12:37

Quintero e Luiz Henrique Divulgação Rio - O Vasco segue mapeando o mercado em busca de reforçar seu elenco para o restante da temporada. Desta vez, os alvos do clube carioca são o zagueiro colombiano Juan Quintero e o volante Luiz Henrique, revelado pelo Flamengo. Ambos pertencem ao Fortaleza.

A ideia do Vasco é tentar a contratação dos dois jogadores por empréstimo. As conversas com o Fortaleza já estão em andamento e o Leão não deve criar dificuldades, já que os dois foram emprestados na última temporada. Quintero disputou o Brasileirão pelo Juventude, enquanto Luiz Henrique esteve com o Botafogo na Série B.

No Fortaleza desde 2019, Quintero acumula 96 jogos com a camisa do time nordestino e conquistou a Copa do Nordeste de 2019 e três vezes o Campeonato Cearense. Já Luiz Henrique, chegou ao Leão em 2020 após uma passagem com títulos pela base do Flamengo, mas não conseguiu engrenar.