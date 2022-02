Jorge Salgado - Divulgação / Vasco

Publicado 09/02/2022 12:00

Rio - Após a transformação do Botafogo em SAF e a aquisição pelo norte-americano John Textor, o Vasco se tornou a "bola da vez" no futebol carioca. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o presidente Jorge Salgado vem se reunindo com muitos investidores para debater o futuro do Cruzmaltino.

Apesar disso, ainda não houve qualquer proposta para compra do clube de São Januário. No fim do mês passado, o vice-geral Roberto Duque Estrada e o vice-presidente Jurídico Zeca Bulhões esclareceram alguns pontos em relação ao processo de transformação do Cruzmaltino em SAF.

De acordo com os dirigentes, existe a possibilidade de o futebol ser negociado com investidores, se assim decidirem os sócios. No início do processo a ideia era que o clube mantivesse 100% do controle. Roberto Duque Estrada, vice geral do Vasco, defendeu a criação da SAF e disse que o clube não pode ficar para trás nesse momento de mudanças no cenário futebol brasileiro.