O Jogador Nenê do Vasco durante partida entre Vasco e Portuguesa, válido pelo Campeonato Carioca 2022, realizado no Estádio São Januário, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), nesta Quarta-feira (09). - DHAVID NORMANDO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 09/02/2022 23:29

Rio - O Vasco venceu a Portuguesa por 1 a 0, em São Januário, nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Sob forte chuva, o Cruz-Maltino iniciou a partida com intensidade, marcando alto a defesa da Lusa, mas ao decorrer do duelo, recuou e sofreu com o bloqueio do adversário.



Logo no início da partida, o Vasco ameaçou o gol da Portuguesa, com uma cabeçada do atacante Raniel, após cruzamento na medida do meia Bruno Nazário. Durante o primeiro tempo, o Cruz-Maltino criou poucos lances de perigo para a defesa da Lusa, mas foi a equipe que tentou dominar a partida, justamente pelo fato de que o adversário armou um time recluso e pronto para o contra-ataque.



Com a bola no pé, o Vasco insistiu pelo lado direito com o lateral-direito Weverton, que ligava com o meio-campista Bruno Nazário. Por outro lado, nesta partida, o meia não realizou uma boa atuação. A dificuldade para se infiltrar na defesa da Portuguesa culminou no isolamento do atacante Raniel perto da área. Sem opção, o jogador teve poucas oportunidades para abrir o placar.



Ainda assim, a Portuguesa não ameaçou a defesa do Vasco e não incomodou o goleiro Thiago Ribeiro. Com uma equipe jogando em bloco baixo e postada na defesa, a Lusa tentou se prevenir para não sofrer nenhum gol. No entanto, aos 30 minutos, o meia Nenê, que estava apagado na partida, fez um bom lançamento para o lateral-esquerdo Edimar. Na ocasião, o jogador dominou a bola e tocou para Gabriel Pec, que foi derrubado dentro da área.



Pênalti para o Vasco e o meia Nenê, com categoria, abriu o placar. Após o gol do Cruz-Maltino, a Portuguesa acordou para o jogo e começou a pressionar para empatar a partida. Atrás do placar, a Lusa trocou de papel com o adversário e dominou o jogo.

No entanto, não foi o suficiente para arrancar o empate contra o Vasco, que conseguiu se resguardar na defesa e segurou o ataque da Portuguesa. A partida encerrou com um Cruz-Maltino tendo muitas dificuldades para neutralizar o jogo, mas que contou com a eficiência do meia-atacante Nenê.

No próximo domingo, o Vasco enfrenta o Botafogo, às 20h, no Castelão de São Luís. Na liderança do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino somou 13 pontos.