Presidente do Vasco, Jorge Salgado - Rafael Ribeiro / Vasco

Presidente do Vasco, Jorge SalgadoRafael Ribeiro / Vasco

Publicado 10/02/2022 19:27

Rio - O Vasco da Gama acertou, nesta quinta-feira (10), um novo acordo de patrocínio para estampar o seu uniforme. Trata-se da empresa "Cartão de Todos", plataforma que fornece descontos em serviços de educação, lazer, entre outros. O novo parceiro ocupará a barra da manga da camisa a partir da próxima semana. A informação é do UOL.

Com esta nova parceria, o Cruzmaltino chega ao seu sétimo patrocinador presente no uniforme, e chega ao faturamento de R$ 30 milhões, apenas com patrocínios. Vale lembrar que, na última temporada, o clube faturava cerca de R$ 14 milhões com as parcerias.

A expectativa da diretoria é de que o clube obtenha o faturamento de R$ 35 milhões com os patrocínios do uniforme ainda nesta temporada.