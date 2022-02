Zé Gabriel - Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 10/02/2022 17:40

Vasco finaliza a contratação do volante Zé Gabriel.



Rio - O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira, a contratação do zagueiro Zé Gabriel, que estava no Internacional. Ele assinou contrato de dois anos em uma troca com o volante Bruno Gomes, que seguiu para o Colorado.

No acordo com o Internacional, o Vasco adquiriu 70% dos direitos de Zé Gabriel. O Cruzmaltino ainda poderá comprar mais 20% até o fim do contrato. Do outro lado, o time gaúcho ficou com 50% dos direitos de Bruno Gomes, que retirou a ação na Justiça que movia contra o Cruzmaltino. O time da Colina ainda manteve metade dos direitos do atleta.

Zé Gabriel é o 13º reforço do Vasco para a temporada. Antes dele, chegaram Edimar, Luis Cangá, Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Isaque, Anderson Conceição, Vitinho, Raniel, Weverton, Getúlio, Bruno Nazário e Matheus Barbosa.