Nenê completou 150 jogos pelo Vasco - THIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEúdO

Nenê completou 150 jogos pelo VascoTHIAGO RIBEIRO/ESTADÃO CONTEúdO

Publicado 10/02/2022 12:29

Foram necessários mais dois jogos para Nenê voltar a marcar e se tornar o segundo maior goleador do Vasco no Século 21. Ao garantir a vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa, de pênalti, o meia de 40 anos empatou com Élton, com 52 gols, e agora só fica atrás de Romário, com 131.

Com toda uma temporada pela frente, Nenê possivelmente se isolará como segundo maior goleador deste século, mas o próprio jogador admite que será impossível chegar perto do Baixinho.



"Impossível passar o Romário. É fenômeno, um ídolo, mais de 100 gols não tem como. Para mim já é uma honra chegar em segundo, fazer tantos jogos com essa camisa e marcar meu nome na história. Nnão tem preço", afirmou Nenê, na saída de campo na quarta-feira, à Cariocão TV.



Antes do duelo com a Portuguesa, Nenê estava empatado com Leandro Amaral na terceira posição. O experiente meia possui 150 partidas pelo Vasco.