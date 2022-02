Zeca é o novo jogador do Houston Dynamo, da MLS - Thiago Ribeiro / AGIF

Publicado 10/02/2022 20:03

Rio - O atacante Douglas Costa, anunciado hoje pelo LA Galaxy , não será o único jogador a sair do futebol brasileiro para ir atuar em um clube da Major League Soccer (MLS). O lateral Zeca, que disputou a Série B com o Vasco da Gama, em 2021, foi anunciado nesta quinta-feira (10), como novo atleta do Houston Dynamo. O contrato do lateral é de uma temporada, com opção de renovação por mais dois anos.

O atleta, revelado pelo Santos, também atuou pelo Internacional e pelo Bahia, além de ter feito parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.

Versatile. Attack-minded. Experienced.



Welcome to H-Town, Zeca pic.twitter.com/eKzqZwTwrA — Houston Dynamo FC (@HoustonDynamo) February 10, 2022

O manager do Houston Dynamo, Pat Onstad, comentou, em entrevista ao site oficial do clube, sobre a contratação do lateral brasileiro:

"Zeca é um jogador versatil que nós estávamos acompanhando por muitos anos. Esperamos que ele tenha um impacto imediato no nosso time. Ele tinha algumas ofertas do Brasil e de clubes ao redor do mundo, e estamos animados que ele escolheu vir para Houston", disse o manager.