Douglas Costa é o novo jogador do Los Angeles GalaxyDivulgação/LA Galaxy

Publicado 10/02/2022 14:37

Rio - O meia-atacante Douglas Costa, é o novo atleta do Los Angeles Galaxy, clube dos Estados Unidos, que disputa a Major League Soccer (MLS). A confirmação foi feita nesta quinta-feira (10), em publicação nas redes sociais do clube. O jogador, que já está nos Estados Unidos, chega por empréstimo de seis meses junto ao Grêmio. Após este período, o brasileiro irá assinar um novo contrato com o clube americano, que irá até o final de 2023.



O técnico da equipe, Greg Vanney, comentou sobre a contratação do meia-atacante de 31 anos.

"Douglas é um jogador de renome mundial e comprovadamente campeão do mais alto nível. Sua capacidade de criar e concluir vai adicionar muito ao nosso ataque. Estamos animados por contar com ele em nossa equipe", disse o treinador do Los Angeles Galaxy.

Douglas Costa, que assumirá a camisa 10 do clube, se juntará a nomes conhecidos do futebol internacional, como o mexicano Chicharito Hernandez, ex-Real Madrid e Manchester United, além do sérvio Dejan Joveljic, que atuava pelo Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

The #LAGalaxy acquire Brazilian midfielder @DouglasCosta as a Designated Player — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2022 O clube norte-americano anunciou Douglas Costa como jogador designado. Isto significa que o brasileiro poderá receber um salário acima do teto da liga. Esta regra está em vigor na MLS desde a chegada de David Beckham, ao próprio LA Galaxy.

O diretor técnico da equipe, Jovan Kirovski, também comentou sobre a contratação do meia-atacante.

"Douglas é um talento excepcional que jogou em alguns dos maiores clubes do mundo. Ele será uma grande adição ao nosso time, e acreditamos que ele pode fazer a diferença na MLS", disse.