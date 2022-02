Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/Flamengo

10/02/2022

Rio - O Flamengo fechou com Fabrício Bruno, mas os dirigentes Marcos Braz e Bruno Spindel ainda estão buscando mais um zagueiro no futebol europeu. Em participação no programa "Futebol 90", da ESPN, o comentarista Fábio Sormani afirmou que o Rubro-Negro deveria buscar a contratação de Thiago Silva.

"Sabe que o Flamengo deveria trazer? Thiago Silva. Tá na hora dele voltar para o Brasil. Vai chegar... tá batendo na hora do cara voltar ao Brasil. Guarda esse dinheiro (quem sabe o ano que vem), contrate o cara. É isso que o Flamengo precisa. De um cara desse nível, dessa pegada. Brasileiro, esse cara vai voltar para o Brasil um dia. (Apesar de ser torcedor do Fluminense), ele é profissional. Se o Flamengo contratar, ele vai jogar lá", afirmou.

Titular da seleção brasileira e do Chelsea, Thiago Silva renovou recentemente o seu contrato com o clube inglês até o meio de 2023. O jogador é ídolo dos torcedores do Fluminense, clube que defendeu de 2006 a 2008. O defensor já afirmou que deseja voltar ao Tricolor para encerrar a carreira.