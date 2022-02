Joel Carli - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 10/02/2022 11:00

Rio - O veterano Joel Carli é um dos principais líderes do elenco do Botafogo. Assim como os torcedores, o argentino afirmou que acompanha de perto o processo de transição do clube em SAF, comprada pelo norte-americano John Textor. O defensor, de 35 anos, afirmou que a expectativa é de que o Glorioso volte a brigar por títulos de expressão.

"Com a chegada do John Textor tenho a mesma expectativa da torcida, de que o clube comece a crescer e a melhorar em muitos aspectos e, fundamentalmente, que comece a disputar campeonatos. É o grande objetivo que trabalhamos, e sabemos que esse processo pode nos ajudar a conquistá-los", disse.

Carli defendeu o Botafogo de 2016 a 2018 e depois retornou no ano passado. Na opinião do zagueiro, mesmo com as dificuldades que o clube enfrentou nos últimos anos, foi possível ver evolução na estrutura.

"O Botafogo é um clube que sempre procura se evoluir e se atualizar, tanto dentro quanto fora de campo. Achei essa diferença no bom sentido, nosso profissionais são ótimos e estão sempre dando o melhor para o jogador. Falo para os jogadores que estão começando que tem que aproveitar nossa estrutura, nossos profissionais, para estar sempre na melhor condição quando entrar em campo", disse.