Joel Carli - Fabio Costa

Publicado 09/02/2022 17:56

Rio - Nome mais experiente do elenco do Botafogo, Joel Carli destacou a importância do clássico contra o Fluminense, nesta quinta-feira, às 20h, no Nilton Santos. O capitão acredita que o confronto será uma boa oportunidade para o Glorioso mostrar que tem evoluído neste início de temporada.

"Viemos fazendo muita coisa boa, muita coisa positiva, e temos que melhorar sim todos os dias, todos os jogos temos alguma coisa para melhorar. Estamos nesse caminho e não tem nada a melhor para confirmar do que ganhar um clássico, vamos em busca do resultado amanhã", disse o argentino em coletiva.

"Estamos utilizando muitos jogadores da base, que estão em preparação, alguns já estão mais prontos por estarem há mais tempo no profissional. Estão todos prontos para atuar, nosso time está muito bem treinado. Aqui se trabalha muito forte, tentando caprichar ao máximo as ideias do Enderson. Estamos mostrando um bom futebol, é lógico que temos muito para melhorar, mas o jogador que entra em campo está pronto para jogar", completou.