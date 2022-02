André Jardine - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/02/2022 18:00

Rio - O ex-técnico da seleção olímpica, André Jardine, revelou em entrevista ao portal "GE", que foi procurado pela diretoria do Botafogo para iniciar conversas em 2021. No entanto, visando as Olimpíadas de Tóquio, onde conquistou o título com a equipe canarinho, o treinador manifestou que não tinha interesse.

"Tiveram algumas procuras, inclusive antes das Olimpíadas, tive algumas conversas. Para citar dois exemplos: conversei com o pessoal do Botafogo e, em algum momento, conversei com o pessoal do Athletico-PR. Mas antes dos Jogos Olímpicos eu não me via, como ainda não me vejo, abandonando um projeto no meio", disse André Jardine ao portal 'GE'.

Em julho de 2021, o Botafogo demitiu o técnico Marcelo Chamusca, após 10 partidas na Série B. Posteriormente, a diretoria entrou em acordo com Enderson Moreira e contratou o treinador para a sequência do torneio, que resultou na conquista do título e retorno à elite do futebol brasileiro.